Известный футболист найден мертвым в лесу

Тело кипрского футболиста Майка Таласситиса было обнаружено в лесу возле его дома в Эссексе 16 марта. Известность 26-летнему спортсмену принесло участие в шоу знакомств "Остров любви".

Таласситис родился и всю жизнь прожил в Англии. Он выступал за клубы пятого дивизиона чемпионата Англии – Национальной лиги. В 2017 году после участия в проекте Майк стал очень популярным. На шоу футболисту досталась роль злодея, за что он получил прозвище "Грязный Майк". Также Таласситис успел сыграть за сборную Кипра U19, сообщает The Mirror.

Майк Таласситис instagram.com/mike_thala

Несколькими месяцами ранее кипрский футболист получил известие о смерти своего друга Дэнни Каттса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новой Зеландии опознали еще несколько человек, которые стали жертвами теракта в мечети. Среди них по вещам обнаружили тело вратаря национальной сборной и команды "Кентербери" по мини-футболу Атты Элайяна.

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