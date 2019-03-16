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Известный футболист найден мертвым в лесу

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Тело кипрского футболиста Майка Таласситиса было обнаружено в лесу возле его дома в Эссексе 16 марта. Известность 26-летнему спортсмену принесло участие в шоу знакомств "Остров любви".

Таласситис родился и всю жизнь прожил в Англии. Он выступал за клубы пятого дивизиона чемпионата Англии – Национальной лиги. В 2017 году после участия в проекте Майк стал очень популярным. На шоу футболисту досталась роль злодея, за что он получил прозвище "Грязный Майк". Также Таласситис успел сыграть за сборную Кипра U19, сообщает The Mirror.

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Умер директор Формулы-1

Майк Таласситис

Майк Таласситис

instagram.com/mike_thala

Несколькими месяцами ранее кипрский футболист получил известие о смерти своего друга Дэнни Каттса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новой Зеландии опознали еще несколько человек, которые стали жертвами теракта в мечети. Среди них по вещам обнаружили тело вратаря национальной сборной и команды "Кентербери" по мини-футболу Атты Элайяна.

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Место
Англия
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