Футболист Султан Саиф, выступавший в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за клубы "Аль Вахда" и "Бани Яс", разбился насмерть вместе со своей семьей, сообщает Gulf Today.

Автомобиль, которым управлял 27-летний спортсмен, врезался в грузовик в Абу-Даби. Он и его сын умерли мгновенно. Его жена позже скончалась в больнице.

"Спортивно-культурный клуб "Аль-Вахда" оплакивает своего бывшего игрока Султана Саифа с глубокой печалью. Команда выражает искренние соболезнования семье и родственникам погибшего, прося Всевышнего Аллаха утешить семью", – говорится в некрологе клуба в Twitter.

Саиф начал свою футбольную карьеру в футбольной академии "Аль Вахда". Во втором дивизионе ОАЭ с клубом "Аль Фалах" Саиф стал лучшим бомбардиром прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад испанская гонщица-красавица разбилась насмерть во время ралли в Португалии, сообщает Mundo Deportivo.

21-летняя спортсменка была штурманом в автомобиле, которым управлял Мигель Сосиас. Транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в сосну.