Известный эмиратский футболист разбился насмерть вместе с семьей

Максим Иншаков Футбол 10:35, 17.10.2020 Обновлено: 11:00, 17.10.2020

Футболист Султан Саиф, выступавший в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за клубы "Аль Вахда" и "Бани Яс", разбился насмерть вместе со своей семьей, сообщает Gulf Today.

Автомобиль, которым управлял 27-летний спортсмен, врезался в грузовик в Абу-Даби. Он и его сын умерли мгновенно. Его жена позже скончалась в больнице.

"Спортивно-культурный клуб "Аль-Вахда" оплакивает своего бывшего игрока Султана Саифа с глубокой печалью. Команда выражает искренние соболезнования семье и родственникам погибшего, прося Всевышнего Аллаха утешить семью", – говорится в некрологе клуба в Twitter.

Саиф начал свою футбольную карьеру в футбольной академии "Аль Вахда". Во втором дивизионе ОАЭ с клубом "Аль Фалах" Саиф стал лучшим бомбардиром прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад испанская гонщица-красавица разбилась насмерть во время ралли в Португалии, сообщает Mundo Deportivo.

21-летняя спортсменка была штурманом в автомобиле, которым управлял Мигель Сосиас. Транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в сосну.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В Украине впервые зафиксировали больше 6,4 тысяч новых больных COVID-19: рекордная статистика на 17 октября

Президент не имеет полномочий передавать сельскохозяйственную землю, – Костыря

Жена Порошенко рассказала о самочувствии пятого президента после COVID-19

В больнице на Харьковщине люди с пневмонией лежат в коридорах: появилось фото

Галкин на украинском языке потроллил Зеленского из-за опроса в день выборов. Видео