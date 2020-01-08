Известный экс-футболист сборной Италии проведет 3,5 года в тюрьме

Бывший нападающий "Ювентуса" и "Палермо" Фабрицио Микколи проведет в тюрьме три с половиной года за вымогательство, отягощенное мафиозными методами, сообщает Goal.com.

Фабрицио Микколи

Микколи обвинялся в том, что 2010 году обратился к Мауро Лаурикелле, сыну босса мафии района Кальса, чтобы тот помог ему вернуть долг.

Лаурикелле использовал жестокие методы, чтобы выбить у должника около 12 тысяч евро.

38-летний Микколи завершил карьеру в декабре 2015 года. Он выступал за "Ювентус", "Фиорентину", "Бенфику" и другие клубы. Микколи провел 10 матчей за сборную Италии и забил 2 гола.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший полузащитник "Барселоны" и мадридского "Атлетико" приговорен у себя на родине к 2 годам 8 месяцам и 15 дням тюрьмы.

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