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Известному датскому футболисту проломили череп, когда он пытался защитить женщину

3.7тЧитать новость на украинском

Бывший полузащитник немецкого "Ганновера" и сборной Дании Леон Хугард Андреасен попал в больницу с серьезной травмой головы. Известному футболисту проломили череп, когда он пытался защитить женщину.

34-летний экс-игрок бременского "Вердера" и английского "Фулхэма" стал свидетелем ссоры на улице и решил вступиться за девушку. Но в итоге Андреасен сам стал жертвой нападения и потерял сознание после одного из ударов в голову. Он был госпитализирован с рассеченной головой. В больнице рану зашили и датчанина отпустили домой, передает iSport со ссылкой на Bild.

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Однако на этом все не закончилось. Из-за непрекращающейся головной боли Андреасен вернулся в больницу, где оказалось, что у него проломан череп. В итоге Леон был оставлен на лечение.

"Да, это правда, но пока я не хочу ничего говорить об этом", - прокомментировал инцидент сам футболист, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что экс-футболист сборной Украины провалился в новом клубе.

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