Известная футболистка решила поплавать голышом и таинственно пропала

Футболистка сборной Швейцарии и капитан клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили таинственно исчезла во время купания в озере Комо.

Флориана Исмаили Instagram

По информации издания, футболистка с подругой арендовала моторную лодку и отправилась отдыхать. Девушки отплыли на 700 метров от берега, бросили якорь и стали загорать без лишних зрителей. Исмаили почувствовала, что ей стало жарко, и решила поплавать. Она прыгнула в озеро, и больше ее никто не видел, пишет Blick.

"Я подумала, что она, возможно, хочет напугать меня и внезапно появится на другой стороне лодки. Но когда через несколько минут она не появилась, я запаниковала и стала отчаянно звать ее. После я вызвала спасателей", — рассказала подруга футболистки.

Об исчезновении Исмаили стало известно 30 июня. Прибывшие на место спасатели и водолазы обыскали дно озера, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются.

Флориана Исмаили Instagram

Флориана Исмаили Instagram

Флориана Исмаили Instagram

Флориана Исмаили Instagram

Флориана Исмаили Instagram

Флориана Исмаили Instagram

Флориана Исмаили Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в России футболистки обвинили замдиректора клуба по спорту Станислава Адылова и его сына, тренера Михаила Адылова в сексуальных домогательствах.

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