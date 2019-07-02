Известная футболистка решила поплавать голышом и таинственно пропала

Футболистка сборной Швейцарии и капитан клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили таинственно исчезла во время купания в озере Комо.
Флориана Исмаили
По информации издания, футболистка с подругой арендовала моторную лодку и отправилась отдыхать. Девушки отплыли на 700 метров от берега, бросили якорь и стали загорать без лишних зрителей. Исмаили почувствовала, что ей стало жарко, и решила поплавать. Она прыгнула в озеро, и больше ее никто не видел, пишет Blick.
"Я подумала, что она, возможно, хочет напугать меня и внезапно появится на другой стороне лодки. Но когда через несколько минут она не появилась, я запаниковала и стала отчаянно звать ее. После я вызвала спасателей", — рассказала подруга футболистки.
Об исчезновении Исмаили стало известно 30 июня. Прибывшие на место спасатели и водолазы обыскали дно озера, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются.
Флориана Исмаили
Флориана Исмаили
Флориана Исмаили
Флориана Исмаили
Флориана Исмаили
Флориана Исмаили
Флориана Исмаили
Как сообщал OBOZREVATEL, в России футболистки обвинили замдиректора клуба по спорту Станислава Адылова и его сына, тренера Михаила Адылова в сексуальных домогательствах.
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