Израильский футболист после стыка "воткнулся" головой в газон

Полузащитник израильского футбольного клуба "Маккаби Хайфа" Сан Менахем получил жуткую травму в матче чемпионата страны против "Маккаби Тель-Авив".

На 17-й минуте первого тайма против 26-летнего игрока провели настолько жесткий стык, что Менахем буквально воткнулся головой в газон и несколько мгновений дергался в судорогах от боли.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина удалили с поля в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге за страшный фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша.

На 77-й минуте матча форвард Южной Кореи в подкате въехал в ноги полузащитнику "ирисок", после чего лодыжка португальца оказалась сломана. Увидев это, Сон расплакался и схватился за лицо.

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