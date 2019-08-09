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"Изобрели украинцы": тренер голландского клуба затроллил "Мариуполь"

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Наставник голландского клуба АЗ Арне Слот остался недоволен результатом матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против "Мариуполя".

Первый матч команд в Одессе завершился нулевой ничьей.

"Если вы посмотрите на количество голевых моментов, ударов по воротам, то поймете, что мы заслуживали победить в этом матче. "Мариуполь" решил стоять всей командой в обороне. Когда я смотрел на моменты, которые мы создавали, несмотря на такую плотную игру хозяев поля в защите, то понимал, что мы неплохо действовали в атаке", - передает слова Слота пресс-служба АЗ.

Арне Слот

Арне Слот

dynamomania.com

Голландский специалист считает, что игра от обороны у украинцев в крови.

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"Украинцы изобрели контрфутбол. Они готовы весь матч сидеть в защите, чтобы дождаться одного-двух моментов. К счастью, мы смогли помешать им организовать эти атаки. Но мы разочарованы тем, что не смогли сами забить. Мы хотели открыть счет, и потом играть было бы проще. Это не сработало с "Мариуполем". Пока ты не забиваешь хотя бы один гол, невозможно заставить такого соперника раскрыться", - добавил Слот.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Мариуполь" и "Заря" провели первые поединки 3-го раунда отбора Лиги Европы. Обе украинские команды сыграли вничью.

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Тема
Лига Европы
Место
Украина Одесса
Тег
ФК Мариуполь
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