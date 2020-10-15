Утверждают, что человек – сам хозяин своей судьбы. Судьбы человеческие складываются по-разному, преподносят разные испытания.

OBOZREVATEL расскажет о судьбах двух очень известных в свое время футболистах, ведущих игроках московского "Торпедо" и сборной СССР.

27 мая 1958 года, незадолго до начала чемпионата мира, 20-летний Эдуард Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании вместе с другими игроками сборной – Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым. Дело содержало много противоречий и имело недостаточное количество доказательств вины Стрельцова, но обвинение было поддержано указаниями "сверху".

Самым ярым сторонником того, чтобы Эдуард был осужден, стала Екатерина Фурцева – многолетний министр культуры СССР, а на тот момент член Президиума ЦК КПСС. Этот влиятельный политический деятель тех времен решила провести показательную расправу с "зарвавшимся" кумиром молодежи. Шансов у Стрельцова избежать наказания не было. И это несмотря на то, что "потерпевшая" написала заявление, что у нее нет никаких претензий к футболисту. Правда, никакой реакции на него не последовало…

В итоге Стрельцов был приговорен к 12 годам лишения свободы. И шесть лет, половину срока, провел в местах, как говорится, не столь отдаленных. Работал наравне со всеми заключенными, иногда выходил с ними поиграть в футбол. Однако, как уже было сказано, освобожден Эдуард был досрочно. Правда, сделано это было с одним жестким условием: никаких обжалований приговора и апелляций, молчать надо и о жизни в тюрьме! И Стрельцов молчал. До самой смерти молчал.

После освобождения Эдуард работал слесарем в ОТК (отдел технического контроля) на родном заводе ЗИЛ, играл за автозаводскую команду в чемпионате Москвы. На его игру приходили посмотреть тысячи болельщиков. А когда команда ОТК ЗИЛ проводила матч в Горьком (ныне – Нижний Новгород) против своих коллег из ОТК местного автозавода, на стадион пришло 30 тысяч болельщиков. Эдуард в первом тайме не играл, и зрители на трибунах начали жечь газеты, буянить и требовать: "Стрельца на поле!". Это привело в полное замешательство тамошних милиционеров. Они не знали, что делать с таким неожиданно большим нахлынувшим морем болельщиков. Ведь никакой рекламы этому матчу в городе не было. Да и встреча ведь не чемпионата страны, а всего лишь между коллегами по автоделу. О том, что в город едет сам Стрельцов, жители узнали по слухам – и народ повалил на стадион.

Во избежание беспорядков на трибунах по стадиону сделали объявление, что Стрельцов выйдет во втором тайме. Кумир миллионов вышел и положил в ворота своих соперников три мяча, что позволило его команде выиграть – 3:2! Зрители на трибунах были в полнейшем восторге, несмотря на поражение своей команды.

Несмотря на большую популярность, высшей партийное руководство страны возвращаться в большой футбол Стрельцу не разрешало два года. Его возвращения с нетерпением ждали тысячи болельщиков. Однако попытки включить Стрельцова в основной состав "Торпедо" ни к чему не приводили. Отчаявшись, рабочие завода написали письмо на имя секретаря ЦК КПСС Ильичева, в котором задавался вопрос: "Человек понес наказание за то, что провинился. Неужели за совершенную ошибку он должен расплачиваться всю свою жизнь? Почему надо лишать человека его любимого дела?". Заканчивалось письмо следующими словами: "Сейчас Стрельцов отлично работает, и мы нисколько не сомневаемся, что он должен иметь право играть в футбол в рамках своих способностей. Если с этим не согласны некоторые люди, от которых зависит решение данного вопроса, то мы просим Вас дать им указание прибыть к нам, работникам автозавода имени И.А.Лихачева (ЗИЛ), побеседовать с нашим многотысячным коллективом и послушать наше мнение". Под письмом на нескольких страницах стояло 3 тысячи подписей.

Радости в стане футбольных болельщиков, а особенно московского "Торпедо", не было предела. Возвращение вышло триумфальным. "Торпедо" стало чемпионом СССР, а сам нападающий провел 26 матчей и забил 12 мячей. В 1968 году во многом благодаря игре Эдуарда "Торпедо" выиграло Кубок СССР. Дважды, в 1967-м и 1968-м, он признавался лучшим футболистом СССР. Ему вернули звание Заслуженного мастера спорта СССР и разрешили играть в сборной Союза, но только в домашних матчах. За рубеж бывшего осужденного выпускать не решались.

Именем Эдуарда Стрельцова назван стадион "Торпедо" в Москве. У главного входа на арену знаменитому нападающему открыт памятник. Ежегодно, начиная с 1997-го, лучшим футболистам чемпионата России вручается премия "Стрелец", получившая свое имя в честь Эдуарда Стрельцова. 28 декабря 2009-го банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом в 2 рубля из серии "Выдающиеся спортсмены России", посвященную Эдуарду Стрельцову. Монеты выпущены тиражом 3 тысячи штук и изготовлены из серебра 925 пробы. Кроме Стрельцова, такие монеты также были посвящены Льву Яшину и Константину Бескову.

Популярностью пользуется телесериал "Созвездие Стрельца" об Эдуарде Стрельцове, который, по мнению многих специалистов, мог стать звездой чемпионата мира 1958 года в Швеции, потеснив самого Пеле. Но там, к сожалению, Эдуард так и не выступил в составе советской сборной.

Мне несколько раз в разные годы в Киеве и Москве посчастливилось видеть в игре Эдуарда. Вспоминаю один из киевских матчей чемпионата СССР "Динамо" (Киев) – "Торпедо" (Москва). Получив мяч недалеко от штрафной площадки хозяев поля, Стрельцов устремился в атаку. Его начал преследовать центральный защитник "Динамо" Виталий Голубев. Понимая, что догнать не удастся, динамовец схватил нападающего за плечи. И вот так, с габаритным защитником на плечах, Стрельцов продолжал свое стремительное вторжение в штрафную, забив гол в ворота Олега Макарова. Стадион был в шоке.

Как-то команда "Звезды "Динамо", в составе которой играли футболисты разных поколений, провела товарищеский матч в Раздельном под Одессой и одержала победу – 5:3. По пути на эту игру в автобусе попросил легендарного игрока "Динамо" Андрея Бибу, который не раз играл против "Торпедо" со Стрельцовым в составе, сказать несколько слов об Эдуарде. "Несколько слов не получится, – начал Андрей Андреевич. – О нем можно говорить очень долго. Одним словом – талантище. На мой взгляд, второго такого в нашем футболе не было, да и сейчас нет. Вспоминаю одну предматчевую установку перед игрой с "Торпедо". Тренер сказал: "Ребята, играйте с ним жестче. Только прошу вас – не злите Эдика".

Перечисляя мне команды гостей, которые в разные годы играли под Одессой на поле местного стадиона, один из местных болельщиков со стажем назвал и сборную команду ветеранов Москвы. И на этом поле также отметился Стрельцов, забив красавец-гол. А ведь ему был 51 год…

Кстати, также рассказывали, что за несколько дней до смерти в больницу к нему пришел его сын. Эдуард сказал: "Сынок, я ни в чем не виновен". Это была их последняя в жизни встреча.

* * *

Валерий Воронин был в свое время одним из лучших полузащитников московского "Торпедо" и сборной СССР. У него было все: импозантная внешность, отличные физические данные, скорость, рост. Он быстро стал любимцем болельщиков страны. На Воронина ходили толпами. И я не раз любовался его игрой, когда "Торпедо" приезжало в Киев и когда я бывал в Москве. А выходил Валерий на поле вместе со своими именитыми партнерами: Валентином Ивановым, Славой Метревели, Виктором Шустиковым, Эдуардом Стрельцовым… Дважды признавался лучшим футболистом страны. У Воронина все шло по нарастающей. 1964 год – серебряный призер чемпионата Европы, 1966 год – блестящая игра на чемпионате мира в Англии, двукратный чемпион СССР, дважды лучший игрок чемпионата СССР, дважды еженедельник France Football включал Воронина в десятку лучших европейских футболистов… Но пройти испытание футбольной славой у Валерия не получилось.

В 1968 году среди футболистов и болельщиков упорно поползли слухи о том, что Воронин большой любитель "заложить за воротник". Считает себя незаменимым, пьет, гуляет… В конце мая того же года, накануне матча олимпийских сборных СССР и Чехословакии, Валерий "сорвался". Тренер Михаил Якушин был неумолим – Воронина отчислили из сборной. Он продолжал пить. А затем произошла автокатастрофа: заснув за рулем "Волги", Воронин врезался в автокран. Врачи констатировали клиническую смерть. Спасая жизнь, его собирали по частям, была сделана и пластическая операция.

Через полгода, в 29 лет, Воронин вновь выходит на поле. Но увы – это уже не прежний футболист… Свист, косые взгляды – и он уходит, уходит довольно рано из большого футбола. Ему предоставляют работу в родном торпедовском клубе. Но и там пользы от него было мало, прогул за прогулом. Как оказалось, к другой жизни "Ворона" готов не был. Падение экс-полузащитника продолжалось, и было очень стремительным.

Продолжались бесконечные жалобы соседей в милицию. А ведь когда-то они гордились тем, что живут в одном доме с самим Валерием Ворониным. Теперь участковые выслушивали рассказы о том, как Воронин по утрам ломился в их двери, просил, выпрашивал, грозился открыть газ и взорвать дом, если его не выручат трешкой на похмелку.

Бывшие друзья в большинстве своем его избегали. Родных и близких строго настрого предупреждали – на порог не пускать, на телефонные звонки не реагировать. Как знать, может быть иногда, когда у него пробуждались какие-то крупицы сознания, он еще цеплялся за жизнь. Но в ночь на 22 мая 1984 года произошла эта нелепая смерть, по поводу которой долгое время ходили разные слухи. И самый правдоподобный из них, что Воронину проломили голову в пьяной драке. Помощи ему никто не оказал. И когда обнаружили великого футболиста под забором, в прямом и переносном смысле этого слова, уже было поздно.

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