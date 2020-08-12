Изменились возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

После четвертьфиналов Лиги Европы 2019/2020 изменились некоторые расклады в квалификации Лиги чемпионов 2020/2021, а именно в Пути представителей лиг, через который будет пробиваться в групповой раунд киевское "Динамо".

Изменения коснулись перечня команд, которые, как и "Динамо", начнут свой путь с 3-го квалификационного раунда. Поскольку все четыре участника 1/2 финала Лиги Европы 2019/2020 уже гарантировали себе места в групповом раунде Лиги чемпионов на следующий сезон через свои национальные первенства, и дополнительное место в группе для победителя ЛЕ не понадобится, еще одну путевку получила ассоциация Франции, а именно "Ренн", который должен был пробиваться в групповую стадию через Путь чемпионов.

Таким образом теперь в 3-м квалифай раунде будет не четыре пары, а три, а представитель России "Краснодар" начнет свой путь уже в раунде плей-офф, где к нему присоединятся три победителя пар 3-го квалифай раунда.

Кроме "Динамо" с этой стадии начинают свой путь "Бенфика" (Португалия) и "Гент" (Бельгия). С португальцами динамовцы на этой стадии точно не встретятся, поскольку "Динамо" и "Бенфика" будут сеяными. Третьей сеяной командой будет или "Бешикташ", если стамбульцы победят ПАОК, или "Гент". Так что теперь "Гент" также является потенциальным соперником "бело-синих" в 3-м раунде квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, путь представителей лиг начинается со 2-го квалификационного раунда, где уже сформировались все три пары:

АЗ (Нидерланды) - "Виктория Пльзень" (Чехия)

"Локомотива" (Хорватия) - "Рапид" (Австрия)

ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)

Победители этих пар являются потенциальными соперниками киевлян в 3-м квалификационном раунде (исключение - "Бешикташ", который в случае прохождения 2-го раунда попадет в число сеяных команд вместе с "Динамо"), сообщает пресс-служба столичного клуба.

Победители трех матчей выходят в плей-офф, где сформируют с "Краснодаром" две пары, победители которых попадут в групповой раунд.

Отметим, что в раунде плей-офф "Динамо" точно не встретится с "Бенфикой" (ведь обе команды в случае выхода в эту стадию будут сеяными), а также с "Краснодаром".

В раунде плей-офф соперники проведут по два матча – дома и в гостях, на остальных стадиях – по одному матчу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" совершило первый трансфер в эпоху Мирчи Луческу. Польские фанаты с радостью восприняли этот переход.