"Изгнанный" из турецкого клуба легионер "Динамо" назвал истинную причину ухода

Михаил Морозов Футбол 10:36, 8.09.2020

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес опроверг информацию о том, что его выгнали из турецкого "Анкарагюджю" за драку с капитаном команды Анте Кулушичем.

"Практически вся пресса Люксембурга написала, что "Анкарагюджю" меня выгнал. Но это вранье. И больше я не хочу с этим мириться, поэтому решил высказаться в связи с этой историей. Что касается ситуации, которая имела место на тренировке, то это был лишь типичный для тренировок конфликт, такое случается часто. Но все было преподнесено иначе", – цитирует слова Родригеса издание Динамо Киев от Шурика.

Он также рассказал, что "Анкарагюджю" заплатил "Динамо" только половину суммы за его аренду.

"При этом, чтобы вы понимали, "Анкарагюджю" выплатил "Динамо" лишь 50% стоимости моей аренды (общая стоимость аренды Родригеса составляла 600 тысяч евро, – Ред.). Однако, в итоге, мы с турецким клубом расстались мирно. Я не стремлюсь как-то изменить отношение к себе, а просто хочу, чтобы все знали правду, и то, как создают ложь", – подытожил Родригес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера" Родригес отметился шедевральным голом, что помогло "Динамо" победить со счетом 3:1.

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