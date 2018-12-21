Избили и ограбили: футболисты из РФ влипли в громкий скандал

Футболистов клуба третьего дивизиона чемпионата России "Рязань" Дмитрия Митина и Артема Надеева осудили за избиение и ограбление местной предпринимательницы.

В ночь на 18-е декабря игроки отобрали у женщины мобильный телефон и 36 тысяч рублей.

Один из совершивших преступление отправлен в СИЗО на два месяца. Второй находится под домашним арестом. Правоохранители не уточняют, какая из мер пресечения выбрана каждому из футболистов, сообщает 62info.ru.

Дмитрий Митин ФК Рязань

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Дмитрий Митин числится в заявке "Рязани" на нынешний сезон, правда, генеральный директор клуба Вадим Бращин сообщил, что незадолго до инцидента они расстались с игроком. Надеев выступает за молодежку и лишь в контрольных поединках выходил на поле за основную команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву ужесточили обвинение по делу о разбойных нападениях. В октябре спортсмены вместе со своими приятелями избили чиновника Минпромторга, которому в ходе драки досталось стулом по голове. А незадолго до этого они совершили нападение на водителя телеведущей Первого канала.