Избиение фанов "Ливерпуля" в Киеве: полиция рассказала об участниках бойни

Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке с болельщиками английского футбольного клуба "Ливерпуль" в Киеве, и к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев.

Аминистративные протоколы были составлены в отношении двух участников нападения на английских фанов, говорится в сообщении Национальной полиции.

Согласно информации, в ходе драки два фаната получили телесные повреждения.

Драка фанатов в Киеве The Daily Mirror

"Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие отказались от написания заявлений", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Сначала в отношении двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Позже дело было переквалифицировано в групповое хулиганство: правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Полиция разыскивает других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.

Отмечено, что после проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Известно, что в заведении Rooster до сих пор не убрана мебель, которую английские болельщики использовали для своей защиты, сообщает телеканал "112 Украина".

"Сейчас до сих пор не убрано. Мы поговорили с администрацией заведения, говорят, что мебель была сильно повреждена, сейчас ее немного убрали. Болельщики были вынуждены защищаться. Говорят, что они использовали и стулья, и столы, чтобы эти 20 неизвестных в масках не сильно их избили", - говорится в сообщении.

Кафе Rooster The Daily Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, появились фотографии с места драки болельщиков в Киеве.

Напомним, что финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", можно будет посмотреть на большом экране в фан-зоне на Контрактовой площади.