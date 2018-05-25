Избиение фанов "Ливерпуля" в Киеве: полиция рассказала об участниках бойни

Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке с болельщиками английского футбольного клуба "Ливерпуль" в Киеве, и к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев.
Аминистративные протоколы были составлены в отношении двух участников нападения на английских фанов, говорится в сообщении Национальной полиции.
Согласно информации, в ходе драки два фаната получили телесные повреждения.
Драка фанатов в Киеве
The Daily Mirror
"Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие отказались от написания заявлений", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.
Сначала в отношении двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Позже дело было переквалифицировано в групповое хулиганство: правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Полиция разыскивает других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.
Отмечено, что после проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.
Известно, что в заведении Rooster до сих пор не убрана мебель, которую английские болельщики использовали для своей защиты, сообщает телеканал "112 Украина".
"Сейчас до сих пор не убрано. Мы поговорили с администрацией заведения, говорят, что мебель была сильно повреждена, сейчас ее немного убрали. Болельщики были вынуждены защищаться. Говорят, что они использовали и стулья, и столы, чтобы эти 20 неизвестных в масках не сильно их избили", - говорится в сообщении.
Кафе Rooster
The Daily Mirror
Как сообщал OBOZREVATEL, появились фотографии с места драки болельщиков в Киеве.
Напомним, что финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", можно будет посмотреть на большом экране в фан-зоне на Контрактовой площади.
Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.