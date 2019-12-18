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18 декабря • обновлено в 17:19
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Из-за Зозули: испанские ультрас напали на президента клуба

1.1т
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На президента "Райо Вальекано" Рауля Мартина Преса, поддержавшего украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю, было совершено нападение со стороны ультрас команды.

Как сообщает Sport.ua, во время матча Кубка Испании против "Тарасоны" с трибун доносились оскорбительные выкрики в адрес президента, а после его завершения группа из 30 болельщиков окружила его машину и нанесла серьезный ущерб транспортному средству функционера.

Рауль Мартин Преса

Рауль Мартин Преса

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Преса был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, что матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за оскорблений в адрес Зозули. Игроки гостей поддержали своего партнера по команде и отказались выходить на второй тайм.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Зозуля прокомментировал обидные выкрики ультрас "Райо Вальекано" в свой адрес.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Щемить проклятых фaшистов по всему миру! Пусть ищут пятый угол!
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