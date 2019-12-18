Из-за Зозули: испанские ультрас напали на президента клуба

На президента "Райо Вальекано" Рауля Мартина Преса, поддержавшего украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю, было совершено нападение со стороны ультрас команды.

Как сообщает Sport.ua, во время матча Кубка Испании против "Тарасоны" с трибун доносились оскорбительные выкрики в адрес президента, а после его завершения группа из 30 болельщиков окружила его машину и нанесла серьезный ущерб транспортному средству функционера.

Рауль Мартин Преса Football.ua

Преса был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, что матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за оскорблений в адрес Зозули. Игроки гостей поддержали своего партнера по команде и отказались выходить на второй тайм.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Зозуля прокомментировал обидные выкрики ультрас "Райо Вальекано" в свой адрес.

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