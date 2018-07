Из-за Украины: в России призвали ФИФА наказать Виду

Известный российский спортивный журналист Артур Петросьян заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА) нужно наказать хорватского футболиста Домагоя Виду и члена делегации Огена Вукоевича за "провокационное видео".

"ФИФА не предприняла надлежащих действий против Шакири и Хака. Будет ли это сейчас? Игрок Вида и скаут Вукоевич выкрикивают "Слава Украине!" (девиз украинских военных) и "Эта победа для Украины" после матча с Россией. Это чистая политика и провокация", - написал Петросьян, являющийся экспертом российского футбола на различных зарубежных ресурсах.

FIFA failed to take proper action against Shaqiri & Xhaka. Will it now? #CRO player Vida and scout Vukojevic shouting out "Viva Ukraine" (Ukrainian soldiers' cry) and "This victory is for Ukraine" after beating #RUS



That's pure politics and provocationhttps://t.co/vSPm1HKcuU