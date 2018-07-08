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Из-за Украины: в России призвали ФИФА наказать Виду

3.1тЧитать новость на украинском

Известный российский спортивный журналист Артур Петросьян заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА) нужно наказать хорватского футболиста Домагоя Виду и члена делегации Огена Вукоевича за "провокационное видео".

"ФИФА не предприняла надлежащих действий против Шакири и Хака. Будет ли это сейчас? Игрок Вида и скаут Вукоевич выкрикивают "Слава Украине!" (девиз украинских военных) и "Эта победа для Украины" после матча с Россией. Это чистая политика и провокация", - написал Петросьян, являющийся экспертом российского футбола на различных зарубежных ресурсах.

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Россия – Хорватия: обзор четвертьфинала ЧМ-2018

Напомним, что хорваты посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира-2018, записав соответствующий ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Персона
Домагой Вида
Место
Россия
Объекты
сборная Хорватии по футболуФИФА
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