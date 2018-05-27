Из-за России: в сети нашли неожиданную причину позорной игры Кариуса

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус стал главным антигероем финального поединка Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Голкипер сборной Германии пропустила два позорных гола и фактически лишил свою команду победы.

В сети сразу же вспомнили интервью двухлетней давности, где Кариус восхищается вратарем сборной России Игорем Акинфеевым и отмечает, что научился у него некоторым приемом.

Это стало предметом шуток и стеба в интернете.

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Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" завершился со счетом 3:1. Невероятным суперголом отметился форвард "сливочных" Гарет Бэйл.

Отметим, что накануне поединка Криштиану Роналду разбил в кровь лицо оператору.