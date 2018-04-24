Из-за России: Украина официально объявила бойкот ФИФА

Представители Федерации футбола Украины (ФФУ) отказались принимать участие в заседании конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который 12-13 июня пройдет в России.

Такое решение было принято на исполкоме ФФУ во вторник, 24 апреля, информирует пресс-служба организации.

В то же время члены исполкома ФФУ уполномочили Временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Руслана Нимчинского принять участие в работе 68-го конгресса ФИФА. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможные санкции, которые могли бы быть применены к ФФУ за отсутствие представителя от Украины на конгрессе Международной федерации футбола.

Отметим, что в Москве состоятся выборы страны-хозяйки чемпионата мира-2026. Кроме представителей Украины конгресс могут пропустить федерации футбола других стран, что повлияет на ход голосования.

Как сообщал "Обозреватель", в Европейском парламенте призвали ЕС бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России.