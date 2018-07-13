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Из-за Реброва: Ярмоленко сделал откровенное признание о переходе в "Вест Хэм"

1.6тЧитать новость на украинском

Экс-киевский динамовец Андрей Ярмоленко улаживает последние организационные вопросы, связанные с переходом в английский "Вест Хэм".

Сейчас футболист занимается оформлением британской визы и уже в ближайшие дни должен приступить к тренировкам с "молотобойцами" на сборе в Швейцарии.

По словам полузащитника сборной Украины, одним из первых, кому он позвонил перед принятием решения о переходе в английский клуб был Сергей Ребровв.

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"Как раз после разговора с ним я и принял для себя окончательное решение. Мой бывший тренер в Динамо рассказал мне о команде, о болельщиках. Слова Реброва многое для меня значили. Он мне так и сказал: "Клуб — с традициями, а болельщики там одни из лучших во всей Англии". Говорит: "Если в Дортмунде на тебя не рассчитывают, можешь даже не думать. Такой тренер, много хороших футболистов, потрясающие фанаты, сильнейший чемпионат", - приводит слова Ярмоленко zbirna.com.

Напомним, Сергей Ребров выступал в составе "Вест Хэма" в сезоне 2004/2005.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты прежнего клуба украинца, "Боруссии", были крайне возмущены уходом Ярмоленко.

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Тема
Трансферы
Персоны
Андрей ЯрмоленкоСергей Ребров
Объекты
ФК Вест ХэмФК Динамо Киев
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