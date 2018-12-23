Из-за московского "Спартака": "Динамо" сняло с продажи сувениры со свиньями

Киевское "Динамо" выпустило брелоки и магнитики со свиньями под Новый год, но через некоторое время эта сувенирная продукция была снята с продажи.

Причиной стали фанаты киевского клуба, которые устроили скандал в интернете, так как свиньями называют московский "Спартак", который всегда был главным врагом динамовцев.

Футбольные сувениры со свиньями ФК Динамо

Футбольные сувениры со свиньями ФК Динамо

"Как известно, 2019-й будет годом Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Именно поэтому с этим символом и были разработаны некоторые позиции сувенирной продукции для фан-шопа. К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака", — сказано в заявлении.

Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть, и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со "Спартаком", или каким-либо другим клубом

"Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию", — уточнили в фан-шопе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков может вскоре покинуть команду. Полузащитник сборной Украины попал в сферу интересов иностранного клуба.