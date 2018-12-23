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Из-за московского "Спартака": "Динамо" сняло с продажи сувениры со свиньями

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Киевское "Динамо" выпустило брелоки и магнитики со свиньями под Новый год, но через некоторое время эта сувенирная продукция была снята с продажи.

Причиной стали фанаты киевского клуба, которые устроили скандал в интернете, так как свиньями называют московский "Спартак", который всегда был главным врагом динамовцев.

Футбольные сувениры со свиньями

Футбольные сувениры со свиньями

ФК Динамо

Футбольные сувениры со свиньями

Футбольные сувениры со свиньями

ФК Динамо

"Как известно, 2019-й будет годом Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Именно поэтому с этим символом и были разработаны некоторые позиции сувенирной продукции для фан-шопа. К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака", — сказано в заявлении.

Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть, и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со "Спартаком", или каким-либо другим клубом

"Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию", — уточнили в фан-шопе.

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Место
УкраинаКиев
Теги
Спартак МоскваФК Динамо Киев
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минин евген
минин евген
кацапы не только козлы но и свиньи?
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
минин евген, каклы жрут сало как не в себе, а над хрюшками потешаются, моральные уроды!
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