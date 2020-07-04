Из-за любви к Украине, – Мораес рассказал о деньгах за смену гражданства

Максим Богданов Футбол 16:29, 4.07.2020 Обновлено: 17:41, 4.07.2020

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес заявил, что не получил никаких денег за смену гражданства с бразильского на украинское.

33-летний уроженец Сан-Паулу прокомментировал слухи, что в смене его и Марлоса гражданства был заинтересован "Шахтер".

"Я ни на гривну больше не заработал. Это могу сказать абсолютно искренне. Не принимал это решение с финансовой стороны. Я могу вам это доказать и показать всю документацию, что не получил ни на одну гривну больше за то, что сменил гражданство. Это на 100% было только мое желание из-за любви к Украине", – сказал Мораес в эфире Вацко-Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мораес через три дня после получения гражданства дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.

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