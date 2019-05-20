Из-за Крыма: экс-вратарь "Спартака" променял Россию на Украину

Бывший вратарь московского "Спартака" Максим Левицкий признался, что после аннексии Россией Крыма принял решение переехать из столицы РФ в Киев.

Уроженец города Шахты Ростовской области, который сыграл 8 матчей за сборной нашей страны, рассказал, что в Киеве чувствует себя намного комфортнее.

"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России, когда выступал за московское "Динамо" оформил себе российское гражданство. Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина. Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский – это было его личным решением. Таким образом он проявил свою гражданскую позицию. Мне его поступок понравился", – цитирует Левицкого SportArena.

Максим Левицкий Еженедельник "Футбол"

Он также подчеркнул, что чувствует себя гражданином Украины. "У меня есть вид на жительство в Украине. И считаю себя украинцем. Горжусь, что сыграл 8 матчей за сборную. Помню, как 31 мая 2000 года дебютировал за сине-желтую дружину на "Уэмбли" в матче с Англией. Это было здорово!" – заявил вратарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ сообщили о скором переходе в московский "Спартак" звезды сборной Украины Руслана Малиновского. При этом агент футболиста обвинил журналистов во лжи.

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