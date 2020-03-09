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9 марта • обновлено в 14:50
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Из-за коронавируса: во Франции приняли радикальное решение по матчу Лиги чемпионов

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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и дортмундской "Боруссией", который запланирован на среду, 11 марта, пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.

На официальной Twitter-странице полицейской префектуры Парижа появилось соответствующее сообщение. На такие радикальные меры в столице Франции пошли, чтобы помешать распространению эпидемии.

Матч "ПСЖ" – "Боруссия"

Матч "ПСЖ" – "Боруссия"

Напомним, что первый поединок между командами в Германии завершился минимальной победой дортмундцев со счетом 2:1.

Стоит отметить, что домашний матч "ПСЖ" против "Страсбура" во французском чемпионате, запланированный на 7 марта, был перенесен на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА может также запретить болельщикам присутствовать на других ответных поединках 1/8 финала Лиги чемпионов. В организации также заговорили о возможной приостановке турнира из-за коронавируса.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Франция Париж
Теги
ПСЖ Боруссия Дортмунд
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