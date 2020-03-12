УЕФА просил "Рому" и "Интер" отказаться от участия в Лиге Европы из-за ситуации с коронавирусом в Италии.

Как сообщает Telegram-канал "Ложа прессы" со ссылкой на итальянское издание Il Messaggero, команды отклонили просьбу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футболисты "Ромы" Goal.com

Стоит отметить, что "Ювентус", "Аталанта" и "Наполи" являются еще тремя представителями Италии в Лиге чемпионов, а у футболиста туринского клуба Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы между "Интером" и "Хетафе" и "Севильей" и "Ромой" перенесены на неопределенный срок из-за эпидемии.

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