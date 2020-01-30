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30 января • обновлено в 14:46
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Из-за коронавируса отменят старт футбольного чемпионата

1.4т
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Начало нового сезона китайской Суперлиги, как и других внутренних чемпионатов страны, будет перенесено из-за распространения коронавируса.

Как сообщает агентство YahooSport, в четверг, 30 января, китайская Федерация футбола заявила, что начало национальных первенств будет перенесено на неопределенный срок, чтобы помочь в контроле над распространением эпидемии в стране.

Чемпионат Китая по футболу

Чемпионат Китая по футболу

Еженедельник "Футбол"

"Федерация футбола Китая продолжит дискуссии с государственными чиновниками, чтобы внести необходимые изменения в организацию, расписание и количество матчей", – написано на заявлении организации.

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В Министерстве здравоохранения Китая объявили, что в стране зафиксировано уже 7711 случаев заражения коронавирусом, 170 из которых закончились летальным исходом.

Как сообщал OBOZREVATEL, делегацию женской сборной Китая по футболу, которая приехала в австралийский Брисбен, поместили в изоляцию.

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Темы
Коронавирус чемпионат Китая
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