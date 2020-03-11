23-й (14-15 марта) и 24-й (21 марта) туры чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге пройдут без болельщиков, сообщает Tribuna.com со ссылкой на свои источники в УПЛ.

Эпидемия коронавируса в Украине

Официально организация пока об этом не объявила, однако с соответствующим заявлением уже выступил донецкий "Олимпик".

Ранее Кабмин принял решение ввести карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса. Он продлится с 12 марта до 3 апреля.

В столице закроют школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА из-за коронавируса отменил матчи Лиги Европы.

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