23-й (14-15 марта) и 24-й (21 марта) туры чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге пройдут без болельщиков, сообщает Tribuna.com со ссылкой на свои источники в УПЛ.
Эпидемия коронавируса в Украине
Официально организация пока об этом не объявила, однако с соответствующим заявлением уже выступил донецкий "Олимпик".
Ранее Кабмин принял решение ввести карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса. Он продлится с 12 марта до 3 апреля.
В столице закроют школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.
Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА из-за коронавируса отменил матчи Лиги Европы.
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