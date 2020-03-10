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10 марта • обновлено в 15:21
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Из-за коронавируса: матч сборной Украины пройдет без зрителей

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Товарищеский матч сборной Украины против Польши, который должен состояться 31 марта в польском Хожуве, пройдет без болельщиков.

"Поединки между Польшей и Финляндией во Вроцлаве и Польшей и Украиной в Хожуве пройдут при пустых трибунах. Трансляцию матчей можно будет посмотреть по телевизору", – написал у себя в Twitter генеральный секретарь Польского футбольного союза Мачей Савицки.

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу

Отметим, что домашние поединки молодежной и женской сборных страны будут сыграны при пустых трибунах.

Напомним, что контрольный матч Украины против Франции, который запланирован на 27 марта, может также состояться без болельщиков на "Стад де Франс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия, где все спортивные соревнования были приостановлены до 3 апреля, собирается обратиться в УЕФА с просьбой перенести старт Евро-2020.

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Тема
Коронавирус
Место
Польша
Теги
Сборная Франции по футболу сборная Польши по футболу Сборная Украины по футболу
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