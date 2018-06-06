Из-за Донбасса и Крыма ФИФА ввела запрет для России

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила всем артистам России, которые давали концерты в Крыму и на Донбассе, принимать участие в концертной программе в фан-зонах ЧМ-2018.

Telegram-канал MASH утверждает, что подобное письмо от ФИФА получила Юлия Чичерина.

Telegram-канал "Спорт и сплетни" приводит информацию, что данный запрет коснется всех артистов, которые засветились на полуострове и в "республиках" на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Чичерина выступила на оккупированном Донбассе перед террористами. Артистка дала концерт в Донецкой филармонии.

Напомним, что артистка является сторонницей террористов "Л/ДНР". В мае 2017 года российская рокерша даже получилапаспорт так называемой "ЛНР".