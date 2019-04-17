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Из-за "Динамо" - "Шахтер": стало известно про изменение в дебатах Порошенко и Зеленского

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Сцена на НСК "Олимпийском", на которой состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, не будет установлена на газоне.

Порошенко - Зеленский

Порошенко - Зеленский

"Через несколько дней состоится матч "Динамо" - "Шахтер" (24 апреля) и к этому времени поле будет испорчено. Поэтому было принято решение поставить сцену так как обычно она ставится на концертах. Потом вернулись наши оппоненты и сказали, что поставят свою сцену с другой стороны", — цитирует спикера штаба Зеленского Дмитрия Разумкова "Новости Донбасса" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

По его словам, места на "Олимпийском" могут быть распределены так: 30% — сторонники Зеленского, 30% — сторонники Порошенко и 40% — те люди, которые не определились или поддерживали других кандидатов.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Порошенко заявил, что его команда заключила трехстороннее соглашение с Зеленским и НСК "Олимпийский". При этом стороны не могли договориться о точной дате проведения дебатов.

  • В "Олимпийском" сообщили, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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Тема
Динамо - Шахтер
Место
УкраинаКиев
Теги
дебатыВыборы 2019НСК Олимпийский
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