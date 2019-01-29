Из-за "Динамо": бразилец "Шахтера" может стать игроком сборной Украины

Футболист донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес может сменить гражданство и стать основным игроком сборной Украины.

По словам известного журналиста Игоря Цыганыка, из-за брака игровой практики нападающего "Динамо" Назария Русина, на место основного форварда вполне может претендовать бразилец.

"Если бы в "Динамо" дали поиграть Русину, он мог бы претендовать на позицию форварда. Но киевляне сделали ставку на испанца Франа Соля, поэтому у Назария и его коллеги Владислава Супряги вряд ли будет шанс. Говорят, что Мораес уже ищет варианты для получения украинского паспорта и может предложить свою кандидатуру Шевченко", - цитирует Цыганыка Динамомания.

Жуниор Мораес ФК Шахтер Донецк

Журналист отметил, что пока альтернативы Мораесу в сборной нет.

"Беседин травмирован, и остается один Яремчук. У Мораеса появился шанс быть кандидатом в сборную Украины", - сделал вывод Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно усилилось форвардом "Виллема II" Франом Солем. Футболист серьезно подошел к подготовке в новой команде и пошел на отчаянный шаг.

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