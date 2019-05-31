Из-за дебатов Зеленского и Порошенко: игрок сборной России набросился на Ракицкого

Один из лидеров "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признался, что однажды не выдержал и из-за политики повздорил с украинским легионером команды Ярославом Ракицким.

"Мы обсуждаем что-то об Украине, я даже не выдержал однажды — как раз предвыборные дебаты были между Порошенко и Зеленским. Мы ехали в автобусе, я сразу за ним, Ярослав сидит и смотрит, как они там балакают — и в какой-то момент говорю ему: "Яра, пожалуйста, выключи, я больше не могу". Он любит свою страну, настоящий украинец, все прекрасно понимает — где черное, где белое. Олицетворение адекватного — а-ля Усик", - цитируе Дзюбу Sport24.

Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба

Напомним, что в январе 2019 года футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий подписал контракт на 3,5 года с российским "Зенитом". Трансфер украинца обошёлся команде из Санкт-Петербурга в 10 миллионов евро. В составе "Зенита" в нынешнем сезоне Ракицкий успел провести 16 матчей, забил 3 мяча и стал чемпионом России.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий стал автором неординарного достижения в нынешнем футбольном сезоне.

29-летний защитник, которого перестали вызывать в сборную Украины после перехода в российский клуб, стал чемпионом стразу двух стран — Украины и России.

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