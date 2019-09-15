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15 сентября • обновлено в 22:57
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Из Москвы: СМИ сообщили, кто может сменить Михайличенко в "Динамо"

1.6т Читать материал на украинском

Нынешний главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов может сменить Алексея Михайличенко на посту наставника киевское "Динамо".

Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс". По данным источника, президент "бело-синих" Игорь Суркис пристально наблюдает за ситуацией с белорусским специалистом, который откровенно провально начал сезон с москвичами.

Бывший тренер львовских "Карпат" успел вылететь вместе со "Спартаком" из Лиги Европы уже на стадии квалификации, а в турнирной таблице российской Премьер-лиги "народная команда" идет лишь шестым с отставанием в шесть очков от лидеров "Зенита" и "Краснодара".

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

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"Не исключено, что вариант с Кононовым при определенном развитии событий может серьезно заинтересовать динамовцев", – резюмирует СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 7-м туре Премьер-лиги киевское "Динамо" проиграло на своем поле черниговской "Десне".

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Персоны
Олег Кононов Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
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