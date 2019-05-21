СМИ назвали новый клуб Хацкевича

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич с большой вероятностью возглавит казанский "Рубин".

Александр Хацкевич СЭ

Как сообщает СЭ, белорусский специалист входит в число возможных преемников Курбана Бердыева. Вероятность того, что нынешний наставник "Рубина" не пойдет на понижение зарплаты в Казани (сейчас – около 3 миллионов евро в год, контракт действует еще год) и покинет команду, достаточно велика.

45-летний Хацкевич имеет в резюме работу главным тренером сборной Белоруссии. Последние два сезона он работал в киевском "Динамо" (в текущем сезона команда занимает второе место), контракт с клубом истекает через несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в 28-м туре Премьер-лиги, пропустив гол на последних минутах. Эта потеря очков стала второй подряд для столичной команды в чемпионате страны.

Ранее появилась информация, что вместо Александра Хацкевича, киевский клуб возглавит Алексей Михайличенко .

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