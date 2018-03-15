Итальянскую "Рому" могут наказать за флаг "ДНР"

Дело о вывешенном флаге так называемой Донецкой народной республики на трибуне фанов "Ромы" во время матча 1/8 финала ЛЧ против "Шахтера" (1:0) направлено в дисциплинарный комитет УЕФА, сообщает "Футбол 24".

Ранее в интернете было опубликовано видео на котором видно, как один из ультрас "волков" активно размахивает флагом террористов. Через некоторое время на секторе появились еще два флага "ДНР", один из которых очень быстро был спрятан.

Напомним, что накануне УЕФА открыл дело из-за поведения болбоев на матче "Рома" - "Шахтер".

Как сообщал "Обозреватель", донецкий "Шахтер" потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ромой".