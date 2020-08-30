Итальянцы сделали нелепое предложение "Динамо" по "новому Шевченко"

Футбольный клуб "Болонья" сделал новое предложение "Динамо" по нападающему Владиславу Супряге, вызвав бурную реакцию у украинских болельщиков.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, итальянцы предлагают взять Супрягу в аренду за 2 миллиона евро с обязательным правом выкупа через год за 7,5 миллиона.

"Динамо" же изначально просило за 20-летнего футболиста сборной Украины 12-13 миллионов евро.

По информации местных СМИ, Игоря Суркиса крайне не устраивает такой вариант развития событий. Президент "бело-синих" планирует получить за игрока как минимум на 1 миллион больше. Кроме того, Игоря Михайловича не устраивают такие долгие сроки оплаты.

Фанаты высмеяли такое предложение итальянского клуба.

"Нет, ну они реально смеются. Ещё бы мешок картошки предложили. Понятно, что Супряга не стоит 100 миллионов, но и за лохов же не нужно держать "Динамо" Киев", – пишут юзеры.

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Сезон 2019/20 чемпион мира в составе сборной Украины до 20 лет провел в "Днепре-1". Он принял участие в 26 матчах команды, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. В одном из поединков Супряга сделал хет-трик в ворота "Динамо", выйдя на замену во втором тайме.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Шевченко".

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