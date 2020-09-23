Итальянский клуб сделал "Динамо" улучшенное предложение по "новому Шевченко"

Футбольный клуб "Болонья" сделал новое предложение "Динамо" по нападающему Владиславу Супряге.

Итальянская команда увеличила сумму предложения по трансферу, предложив больше 10 млн евро плюс бонусы, сообщает Tuttomercatoweb. Трансферное окно в Италии закрывается 5 октября.

Ранее итальянцы хотели взять Супрягу в аренду за 2 миллиона евро с обязательным правом выкупа через год за 7,5 миллиона.

"Динамо" же изначально просило за 20-летнего футболиста сборной Украины 12-13 миллионов евро.

Сезон 2019/20 чемпион мира в составе сборной Украины до 20 лет провел в "Днепре-1". Он принял участие в 26 матчах команды, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. В одном из поединков Супряга сделал хет-трик в ворота "Динамо", выйдя на замену во втором тайме.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Шевченко".