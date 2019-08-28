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Итальянский клуб намерен срочно купить Коноплянку

1.4т Читать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил новый вариант для продолжения карьеры.

После того, как стало известно, что переход 29-летнего футболиста в стамбульский "Бешикташ" окончательно сорвался, в игру вступила итальянская "Сампдория".

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

Image Sport

По информации Tutto Mercato Web, клуб из Генуи намерен успеть оформить трансфер украинца в оставшиеся четыре дня до закрытия трансферного окна. Как утверждает источник, президент "Сампдории" Массимо Ферреро лично отправился в Германию на переговоры относительно приобретения Коноплянки.

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Напомним, ранее появилась информация, что "Шальке" согласен отпустить Коноплянку за 3 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка отказался играть в России, поставив жесткое условие своему агенту.

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Тема
Трансферы
Персона
Евгений Коноплянка
Место
Италия Генуя
Теги
ФК Сампдория ФК Шальке-04
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