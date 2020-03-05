Итальянский клуб договорился с "Шахтером" о трансфере украинца

"Сампдория" согласовала с донецким "Шахтером" переход украинского полузащитника Александра Зубкова, который сейчас выступает за венгерский "Ференцварош" на правах аренды.

Как сообщает информагентство ANSA, итальянский клуб, проявлявший интерес к нашему соотечественнику еще в январе, заплатит за него около 4,5 миллионов евро. Контракт Зубкова с "горняками" действует до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Александр Зубков (слева)

В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах за "Ференцварош" во всех турнирах, сумев отличиться 9 голами и 8 результативными передачами.

Стоит отметить, что "Сампдория" ведет борьбу за выживание в итальянской Серии А, находясь всего в одном пункте от зоны вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко перешел в польский "Лех" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2019/20.

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