Итальянский гранд заинтересовался голкипером "Шахтера" – СМИ
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин заинтересовал скаутов итальянского "Интера", сообщает Calciomercato.
Руководство команды хочет найти достойную смену основному голкиперу Амиру Хандановичу, которому исполнилось уже 36 лет.
По мнению прессы, после 9 лет карьеры в миланской команде Ханданович может перейти на пост тренера вратарей. Трубин впечатлил представителей "Интера", отлично сыграв в матче Лиги чемпионов против "нерадзурри".
"Девятнадцатилетний юноша показал игру будущего. Многие инсайдеры положительно оценили перспективного двухметрового мальчика, который наделен замечательной ловкостью",– говорится в статье Calciomercato.
В тоже время журналисты утверждают, что основной целью итальянского гранда является вратарь "Удинезе" Хуан Муссо. Трансфер аргентинца обойдется вице-чемпиону Италии примерно в 30 миллионов евро. С учетом нынешних коронавирусных реалий, это через чур большая сумма для "Интера".
Как сообщал OBOZREVATEL, Трубин попал в символическую сборную пятого тура Лиги чемпионов.