Итальянский гранд начал переговоры о трансфере "нового Шевченко" – СМИ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Владислав Супряга

"Милан" нацелился на трансфер нападающего "Динамо" Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко".

Как сообщает издание CalcioMercato, клубы уже начали переговоры о переходе футболиста, стоимость которого киевляне оценивают в 15 млн евро. "Милан" хочет купить украинца и оставить его в аренде в "Динамо" еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Супряга является твердым игроком основного состава. На его счету 14 матчах во всех турнирах, 3 гола и 5 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 млн евро.

Напомним, что летом Владиславом активно интересовалась "Болонья", но тогда ей не удалось договориться с "Динамо" о сумме отступных за нападающего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский клуб подписал новый контракт с Супрягой.

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