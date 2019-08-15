Итальянский гранд хочет подписать футболиста сборной Украины

Итальянский "Лацио" хочет усилить нападение молодым и высоким форвардом, способным мощно сыграть в штрафной. Среди основных вариантов – форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук.

Роман Яремчук

"Украинский малыш. Этот игрок из Бельгии, хотя он и украинец по национальности. Это Роман Яремчук 1995 года рождения, который в 2017 году перешел в "Гент" из "Динамо" Киев. 191-сантиметровый форвард идеально соответствует требованиям "Лацио" и выступает в лиге, за которой пристально следит спортивный директор клуба Ильи Таре", — цитирует football.ua итальянское La Lazio Siamo Noi.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня Яремчук довел до слез своего отца забитым голом на "Арене Львов" в матче против команды Сербии.

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счетуВиктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

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