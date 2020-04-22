Защитник итальянского футбольного клуба "Виченца" Эдоардо Больцона находится в больнице в критическом состоянии после того, как перенес кровоизлияние в мозг.

Эдоардо Больцона ФК Виченца

Как сообщает официальный сайт клуба серии C, игроку молодежной команды была сделана экстренная операция.

"Ты всегда были воином на поле. Сейчас у тебя еще более сложная игра, но мы знаем, насколько ты силен. Твои товарищи по команде и вся красно-белая семья с тобой. Давай, Эдо, не сдавайся! Мы снова ждем тебя на поле!" — говорится в сообщении "Виченцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в Москве скончался защитник столичного "Локомотива" Иннокентий Самохвалов. Футболисту, который последние два сезона выступал за фарм-клуб "железнодорожников" "Казанку", было всего 22 года.