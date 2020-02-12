Итальянский арбитр дисквалифицирован за избиение футболиста

Арбитр матча одной из низших итальянских лиг получил годичную дисквалификацию за удар головой голкипера одной из команд после матча.

Как сообщает агентство NationalPost, во время матча между Борго Мольяно и Монтоттоне Антонио Мартиньелли показал красную карточку вратарю хозяев Маттео Чиччиоли. Голкипер хотел обсудить с судьей удаление, поэтому встретился с ним еще раз уже после окончания встречи. Мартиньелли решил обойтись без слов и ударил футболиста головой с такой силой, что ему пришлось обращаться в больницу.

Итальянский арбитр получил годичную дисквалификацию Sportskeeda

Стоит отметить, что дисквалификация арбитра касается не только обслуживания матчей, а и посещения футбольных объектов итальянских команд всех уровней, а также поединков национальной сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тунисе футболист избил болбоя во время матча за то, что тот выбросил его бутсу на трибуны.

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