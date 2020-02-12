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12 февраля • обновлено в 18:40
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Итальянский арбитр дисквалифицирован за избиение футболиста

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Арбитр матча одной из низших итальянских лиг получил годичную дисквалификацию за удар головой голкипера одной из команд после матча.

Как сообщает агентство NationalPost, во время матча между Борго Мольяно и Монтоттоне Антонио Мартиньелли показал красную карточку вратарю хозяев Маттео Чиччиоли. Голкипер хотел обсудить с судьей удаление, поэтому встретился с ним еще раз уже после окончания встречи. Мартиньелли решил обойтись без слов и ударил футболиста головой с такой силой, что ему пришлось обращаться в больницу.

Итальянский арбитр получил годичную дисквалификацию

Итальянский арбитр получил годичную дисквалификацию

Sportskeeda

Стоит отметить, что дисквалификация арбитра касается не только обслуживания матчей, а и посещения футбольных объектов итальянских команд всех уровней, а также поединков национальной сборной.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Тунисе футболист избил болбоя во время матча за то, что тот выбросил его бутсу на трибуны.

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Тема
Чемпионат Италии
Место
Италия
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