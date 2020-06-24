Итальянская футболистка "Риоццезе" Арианна Вароне погибла в дорожно-транспортном происшествии в Сан-Мартино-Сиккомарио (коммуна в Ломбардии).

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Как сообщает milanotoday.it, 21-летняя девушка на своём скутере столкнулась с грузовиком, получив серьезные травмы головы. Несмотря на оперативность медиков, спортсменку спасти не удалось.

Вароне, выступавшая на позиции полузащитника, начинала карьеру в "Интере", после чего играла за "Милан", а с 2017 года выступала за "Риоццезе". В прошлом сезоне хавбек помогла команде выиграть Серию С и получить повышение в классе.

"Она оставит непреодолимую пустоту в жизни тех, кто любил ее и кому посчастливилось быть рядом с ней. Прощай, Арианна", – говорится в сообщении на сайте Федерации футбола Италии.

Итальянская футболистка-красавица разбилась насмерть на скутере Instagram Арианны Вароне

Итальянская футболистка-красавица разбилась насмерть на скутере Instagram Арианны Вароне

Итальянская футболистка-красавица разбилась насмерть на скутере Instagram Арианны Вароне

Итальянская футболистка-красавица разбилась насмерть на скутере Instagram Арианны Вароне

Итальянская футболистка-красавица разбилась насмерть на скутере Instagram Арианны Вароне

Итальянская футболистка-красавица разбилась насмерть на скутере Instagram Арианны Вароне

Итальянская футболистка-красавица разбилась насмерть на скутере Instagram Арианны Вароне

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров трагически погибла в Кишиневе.

Девушка выпала с 16-го этажа дома. Инцидент произошел еще 1 июня. Спортсменке был всего 21 год.