Италия откроет стадионы для болельщиков: названы сроки

Фанатов в Италии обещают пустить на стадион уже в этом году.

Правительство Италии готово открыть футбольные стадионы для зрителей в сентябре 2020 года, когда начнется новый сезон, заявил на пресс-конференции министр спорта страны Винченцо Спадафора.

Планируется разрешить использовать лишь часть зрительских мест. Болельщиков на трибунах будут размещать с учетом социальной дистанции, на растоянии больше метра друг от друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией", который состоялся 19 февраля на миланском "Сан-Сиро", назвали главной причиной вспышки коронавируса в Италии.

14 июля стало известно, что Италия намерена продлить срок действия карантинных мер до 31 июля текущего года.

По состоянию на момент публикации новости в Италии зафиксировано 243 967 случаев COVID-19, 35 тысяч из которых – летальные. 196 483 пациента выздоровели.

Напомним, ранее в Италии из-за пандемии ввели временный запрет на въезд из 13 стран, что не входят в Евросоюз.