История в 27 лет: экс-игрок "Динамо" принял сборную Украины

Чемпионат Европы-2021 среди молодежных сборных пройдет на стадионах двух стран – Венгрии и Словении. Напомним, что нашими соперниками в квалификации чемпионата континента станут сборные Северной Ирландии, Дании, Румынии, Мальты и Финляндии. Отборочный турнир ЧЕ-2021 наши ребята начнут в сентябре 2019-го. Первый матч пройдет 6-го сентября дома с командой Финляндии, 10-го принимаем Мальту, 10 октября в гостях сыграем с румынами, 15 ноября – дома с Данией.

У молодежной сборной новый главный тренер – известный в прошлом игрок "Днепра", "Динамо" и сборной Украины (за 16 лет провел 100 матчей, 24 из которых – в качестве капитана, и забил 8 мячей в желто-синей футболке) Руслан Ротань, на тренерском мостике сменивший Александра Головко. Его подопечные не выполнили поставленной задачи выйти в финал ЧЕ-2019, и Исполком ФФУ принял решение о смене наставника. Таким образом Ротань стал десятым главным тренером молодежной сборной страны в ее 27-летней истории, в его тренерский штаб вошли Василий Кардаш, Александр Мелащенко и Алексей Чистяков.

Во второй половине марта украинцы сыграют на международном турнире Antalya Cup, который пройдет в Турции. С 25 по 30 мая подопечные Ротань выступят на традиционном Мемориале Валерия Лобановского, где соперниками наших ребят станут сборные Израиля, Кипра и Азербайджана. С 2006 года на этом турнире выступают молодежные сборные. В первый, и пока что последний, раз хозяева турнира выигрывали почетный кубок – было это давненько, в 2009 году. Тогда на поле стадиона "Динамо" сборная Украины победила в финале команду Турции – 1:0 (единственный мяч с пенальти забил Морозюк).

Куда успешнее выступали на турнире гости из Израиля, которые трижды – в 2006-м, 2007-м и 2016-м годах – становились победителями. А вот Кипр и Азербайджан впервые будут представлены своими командами на Мемориале Лобановского.

Что ж, пожелаем нашей команде и ее новому главному тренеру Руслану Ротаню успешных выступлений в 2019 году и в отборочном цикле к Евро-2021.

О спорте и не только – в нашем Instagram!