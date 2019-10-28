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28 октября • обновлено в 15:37
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Исторический день для Малиновского, рывок Ярмоленко: топ-события украинцев в Европе

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Разгром, драмы и разочарования - минувший европейский уик-энд стал настолько эмоциональным для украинцев, что после финального свистка футболистам тяжело было не упасть на газон.

Были и голы на последних минутах, и неприятные неожиданности, и новые рекорды - команды украинских футболистов в Европе зажгли отлично. Андрей Ярмоленко открыл для себя новую страничку в "Вест Хэме", Роман Зозуля не перестает удивлять в Испании, а команда Руслана Малиновского в Италии сделала настоящий разнос в "+6".

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OBOZREVATEL собирает самые яркие события из жизни украинцев в Европе за последний уик-энд и выделяет самое интересное среди них.

Ярмоленко: разобрался как профессор, но ушел без радости

После восстановления от тяжелой травмы и пары недель стабильной игры Андрей Ярмоленко "на коне" фактически в каждом матче "Вест Хэма". В этом сезоне украинец оформил уже 3 гола и поучаствовал еще в нескольких голевых атаках.

Андрей Ярмоленко открыл счет своим голевым передачам за "Вест Хэм"

Андрей Ярмоленко открыл счет своим голевым передачам за "Вест Хэм"

В этот раз, в матче с "Шеффилд Юнайтед", Андрею забить не удалось, но он снова отличился - на счету украинца голевой пас. Причем, все просто и по-профессорски - принял и сразу покатил на ход партнеру, которому оставалось только пробить мимо вратаря. При этом данный ассист стал первым для Ярмоленко в Англии - ранее украинец отдавал только предголевые передачи.

Теперь у Ярмоленко в этом сезоне за "Вест Хэм" по системе "гол+пас" уже 3+1, и это выводит его на второе место в рейтинге результативности лондонцев (впереди только нападающий Алле с 4+1). Соответственно, Ярмоленко и второй бомбардир "Молотобойцев" в текущем сезоне, с 3-мя мячами в активе.

Увы для украинца, но "Вест Хэм" не смог обыграть "Шеффилд" (1:1) и опустился на 10-е место в турнирной таблице АПЛ (хотя 7-10-е места имеют одинаковое количество очков и разделяются лишь по дополнительным показателям).

Зозуля: а вы помните, когда Роман в последний раз забивал ногой?

А вот и Роман Зозуля! Украинец снова вышел в основе, и снова забил. Но в этот раз - решающий гол на последних минутах матча лидеру чемпионата!

Роман Зозуля тащит "Альбасете" на вершину Сегунды

Роман Зозуля тащит "Альбасете" на вершину Сегунды

twitter.com/AlbaceteBPSAD

Зозулю прорвало - 3 гола в 3-х матчах. Но на этот раз все сложилось - лучше не придумаешь. "Альбасете" украинца обыграл лидера Сегунды, "Кадиз" (1:0), а украинец снова забил головой.

К слову, все голы в этом сезоне Зозуля забивает фирменным почерком - головой. В предыдущем сезоне таких голов у украинца тоже была добрая половина (11 мячей за прошлый сезон). А вы помните, когда Роман в последний раз забивал ногой?

Малиновский: порезвились знатно, но к главному прикоснуться не удалось

Настоящий футбольный праздник в этот раз подарила "Аталанта" Руслана Малиновского, которая после 0:1 и удаления у соперника просто уничтожила оппонентов семью забитыми голами. Правда, украинец со старта остался в запасе, а вышел уже во втором тайме и лично застал только 2 забитых мяча.

Руслан Малиновский (слева) стал участником исторического матча "Аталанты"

Руслан Малиновский (слева) стал участником исторического матча "Аталанты"

Таким образом, "Аталанта" повторила свою самую крупную победу в высшем дивизионе за всю историю, а также оформила очень мощный старт - 28 голов за 9 туров (самый лучший старт в чемпионате за последние 27 лет). Хотя украинцу так и не удалось поучаствовать хотя бы в одном из голов. Руслан пока забивал за "Бергамаски" только в Лиге чемпионов - "Ман Сити" с пенальти.

Ребров против Петряка: первая встреча осталась за учителем

В прошлом сезоне Сергей Ребров и Иван Петряк произвели настоящий фурор в Венгрии, полностью изменив "Ференцварош" и выиграв национальное чемпионство. Но затем Петряк ушел, переметнувшись в стан одного из главных конкурентов "Ференца", из-за чего создал немалый скандал среди болельщиков и был едва ли не признан "иудой" для клуба. Теперь команда Реброва и Петряк впервые встретились на футбольном поле как соперники.

Сергей Ребров с "Ференцварошем" возвращается на вершину таблицы чемпионата Венгрии

Сергей Ребров с "Ференцварошем" возвращается на вершину таблицы чемпионата Венгрии

Матч и без этого вышел очень жарким (игры "Ференцвароша" и "Фехервара" (ранее известного как "Видеотон) являются национальным дерби), но Ребров фактически не имел права на поражение. Фанаты гнали коллектив украинского тренера вперед все 90 минут, и "Ференцварош" взял победу - 2:1. Петряк же провел на поле все 90 минут и не смог отличится результативными действиями. Хотя в прошлом сезоне у Реброва был одним из лучших по системе "гол+пас".

Теперь же "Ференцварош" разделяет 1-е место с "Фехерваром" и "Мезекевеждом", имея 22 очка. Главная борьба для Реброва еще впереди.

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Темы
Чемпионат Англии Чемпионат Испании Чемпионат Италии чемпионат Венгрии украинцы за границей
Персоны
Андрей Ярмоленко Роман Зозуля Руслан Малиновский Сергей Ребров Иван Петряк
Теги
ФК Вест Хэм ФК Аталанта Альбасете ФК Ференцварош рекорд
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