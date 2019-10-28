Исторический день для Малиновского, рывок Ярмоленко: топ-события украинцев в Европе

Разгром, драмы и разочарования - минувший европейский уик-энд стал настолько эмоциональным для украинцев, что после финального свистка футболистам тяжело было не упасть на газон.

Были и голы на последних минутах, и неприятные неожиданности, и новые рекорды - команды украинских футболистов в Европе зажгли отлично. Андрей Ярмоленко открыл для себя новую страничку в "Вест Хэме", Роман Зозуля не перестает удивлять в Испании, а команда Руслана Малиновского в Италии сделала настоящий разнос в "+6".

OBOZREVATEL собирает самые яркие события из жизни украинцев в Европе за последний уик-энд и выделяет самое интересное среди них.

Ярмоленко: разобрался как профессор, но ушел без радости

После восстановления от тяжелой травмы и пары недель стабильной игры Андрей Ярмоленко "на коне" фактически в каждом матче "Вест Хэма". В этом сезоне украинец оформил уже 3 гола и поучаствовал еще в нескольких голевых атаках.

Андрей Ярмоленко открыл счет своим голевым передачам за "Вест Хэм"

В этот раз, в матче с "Шеффилд Юнайтед", Андрею забить не удалось, но он снова отличился - на счету украинца голевой пас. Причем, все просто и по-профессорски - принял и сразу покатил на ход партнеру, которому оставалось только пробить мимо вратаря. При этом данный ассист стал первым для Ярмоленко в Англии - ранее украинец отдавал только предголевые передачи.

Теперь у Ярмоленко в этом сезоне за "Вест Хэм" по системе "гол+пас" уже 3+1, и это выводит его на второе место в рейтинге результативности лондонцев (впереди только нападающий Алле с 4+1). Соответственно, Ярмоленко и второй бомбардир "Молотобойцев" в текущем сезоне, с 3-мя мячами в активе.

Увы для украинца, но "Вест Хэм" не смог обыграть "Шеффилд" (1:1) и опустился на 10-е место в турнирной таблице АПЛ (хотя 7-10-е места имеют одинаковое количество очков и разделяются лишь по дополнительным показателям).

Зозуля: а вы помните, когда Роман в последний раз забивал ногой?

А вот и Роман Зозуля! Украинец снова вышел в основе, и снова забил. Но в этот раз - решающий гол на последних минутах матча лидеру чемпионата!

Роман Зозуля тащит "Альбасете" на вершину Сегунды twitter.com/AlbaceteBPSAD

Зозулю прорвало - 3 гола в 3-х матчах. Но на этот раз все сложилось - лучше не придумаешь. "Альбасете" украинца обыграл лидера Сегунды, "Кадиз" (1:0), а украинец снова забил головой.

К слову, все голы в этом сезоне Зозуля забивает фирменным почерком - головой. В предыдущем сезоне таких голов у украинца тоже была добрая половина (11 мячей за прошлый сезон). А вы помните, когда Роман в последний раз забивал ногой?

Малиновский: порезвились знатно, но к главному прикоснуться не удалось

Настоящий футбольный праздник в этот раз подарила "Аталанта" Руслана Малиновского, которая после 0:1 и удаления у соперника просто уничтожила оппонентов семью забитыми голами. Правда, украинец со старта остался в запасе, а вышел уже во втором тайме и лично застал только 2 забитых мяча.

Руслан Малиновский (слева) стал участником исторического матча "Аталанты"

Таким образом, "Аталанта" повторила свою самую крупную победу в высшем дивизионе за всю историю, а также оформила очень мощный старт - 28 голов за 9 туров (самый лучший старт в чемпионате за последние 27 лет). Хотя украинцу так и не удалось поучаствовать хотя бы в одном из голов. Руслан пока забивал за "Бергамаски" только в Лиге чемпионов - "Ман Сити" с пенальти.

Ребров против Петряка: первая встреча осталась за учителем

В прошлом сезоне Сергей Ребров и Иван Петряк произвели настоящий фурор в Венгрии, полностью изменив "Ференцварош" и выиграв национальное чемпионство. Но затем Петряк ушел, переметнувшись в стан одного из главных конкурентов "Ференца", из-за чего создал немалый скандал среди болельщиков и был едва ли не признан "иудой" для клуба. Теперь команда Реброва и Петряк впервые встретились на футбольном поле как соперники.

Сергей Ребров с "Ференцварошем" возвращается на вершину таблицы чемпионата Венгрии

Матч и без этого вышел очень жарким (игры "Ференцвароша" и "Фехервара" (ранее известного как "Видеотон) являются национальным дерби), но Ребров фактически не имел права на поражение. Фанаты гнали коллектив украинского тренера вперед все 90 минут, и "Ференцварош" взял победу - 2:1. Петряк же провел на поле все 90 минут и не смог отличится результативными действиями. Хотя в прошлом сезоне у Реброва был одним из лучших по системе "гол+пас".

Теперь же "Ференцварош" разделяет 1-е место с "Фехерваром" и "Мезекевеждом", имея 22 очка. Главная борьба для Реброва еще впереди.

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