Истинные эмоции Черчесова после поражения России 0:5 случайно попали на видео

Слова главного тренера сборной России Станислав Черчесова по окончании пресс-конференции после матча с Сербией в Лиге наций случайно попали в эфир.

Как слышно в видеозаписи, Черчесов за кадром удивляется вопросом о своей отставке.

"А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14? 5:0? И что? 5:0 нам даст больше", – сказал Черчесов.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций в Белграде Сербия – Россия завершилась со счетом 5:0. После этого поражения российские футболисты вылетели из второй корзины жеребьевки чемпионата мира-2022.

Позже болельщики в сети высмеяли такой результат команды.