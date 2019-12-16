Испугались расправы? Футболисты "Динамо" устроили бойкот фанатам

Фанаты ультрас киевского "Динамо" устроили акцию на матче 18-го тура УПЛ против "Десны" в Чернигове, отреагировав на последние неудачи клуба на внутренней арене и вылет из еврокубков.

Акция фанатов "Динамо" на матче в Чернигове WBC / Ультрас Динамо

После игры они выпустили заявление, в котором возмутились из-за того, что никто из футболистов команды не подошел к фан-сектору. В сеть также попало видео, на котором видно, как один из лидеров киевлян Беньямин Вербич собирался подойти к трибуне, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку после матча, но другие футболисты жестами указали партнеру, чтобы он не делал этого.

Динамівці показують Вербичу не йти до фанатів😲

Що це було❓ pic.twitter.com/f3CbrK8Ku5 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 Nollaig 2019

"Молчание на протяжении первого тайма, красноречивый баннер, игрушечные грабли на поле во время матча против "Десны" – такой наш протест против ситуации в клубе. Эта ситуация сложилась не сегодня и не вчера, она длится много лет. Вылет из Лиги Европы из достаточно простой группы только переполнил нашу чашу", – говорится в заявлении фанатов.

Акция фанатов "Динамо" на матче в Чернигове WBC / Ультрас Динамо

Болельщики заявили об "отсутствии адекватных процессов в клубной структуре" и добавили, что "не поняли поведения игроков, которые не подошли к сектору". По их словам, весь удар на себя взял капитан команды Сергей Сидорчук. Как оказалось, "футболисты банально испугались подходить к сектору, ожидая физической расправы". Фанаты, в свою очередь, высказали точку зрения, что "понимают причину всей ситуации в клубе и виноваты в ней не только футболисты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 12 декабря "Динамо" вылетело из еврокубков, повторив свой антирекорд. Голкипер команды Денис Бойко после этого на повышенных тонах пообщался с болельщиками "бело-синих".

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