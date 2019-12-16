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16 декабря • обновлено в 14:02
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Испугались расправы? Футболисты "Динамо" устроили бойкот фанатам

1.7т
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Фанаты ультрас киевского "Динамо" устроили акцию на матче 18-го тура УПЛ против "Десны" в Чернигове, отреагировав на последние неудачи клуба на внутренней арене и вылет из еврокубков.

Акция фанатов "Динамо" на матче в Чернигове

Акция фанатов "Динамо" на матче в Чернигове

WBC / Ультрас Динамо

После игры они выпустили заявление, в котором возмутились из-за того, что никто из футболистов команды не подошел к фан-сектору. В сеть также попало видео, на котором видно, как один из лидеров киевлян Беньямин Вербич собирался подойти к трибуне, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку после матча, но другие футболисты жестами указали партнеру, чтобы он не делал этого.

"Молчание на протяжении первого тайма, красноречивый баннер, игрушечные грабли на поле во время матча против "Десны" – такой наш протест против ситуации в клубе. Эта ситуация сложилась не сегодня и не вчера, она длится много лет. Вылет из Лиги Европы из достаточно простой группы только переполнил нашу чашу", – говорится в заявлении фанатов.

Акция фанатов "Динамо" на матче в Чернигове

Акция фанатов "Динамо" на матче в Чернигове

WBC / Ультрас Динамо

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Болельщики заявили об "отсутствии адекватных процессов в клубной структуре" и добавили, что "не поняли поведения игроков, которые не подошли к сектору". По их словам, весь удар на себя взял капитан команды Сергей Сидорчук. Как оказалось, "футболисты банально испугались подходить к сектору, ожидая физической расправы". Фанаты, в свою очередь, высказали точку зрения, что "понимают причину всей ситуации в клубе и виноваты в ней не только футболисты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 12 декабря "Динамо" вылетело из еврокубков, повторив свой антирекорд. Голкипер команды Денис Бойко после этого на повышенных тонах пообщался с болельщиками "бело-синих".

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Беньямин Вербич Сергей Сидорчук
Место
Украина Чернигов
Тег
ФК Динамо Киев
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