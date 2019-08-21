"Испорченная страна": испанский футболист резко высказался об Украине

Испанский полузащитник Сито Риера, ранее выступавший в Одессе за "Черноморец", вспомнил об украинском периоде карьеры, а также нелестно отозвался о нашей стране в интервью испанским СМИ.

"Я до сих пор помню свои выступления в Украине. С "Черноморцем" мы выбили ПСВ из Лиги Европы, и нам пришлось сыграть с "Лионом" в плей-офф. Мы находились в центре событий, когда конфликт России и Украины обострился. Тогда-то я и собрал вещи и переехал в Турцию", - вспоминает Риера.

Сито Риера

По мнению испанского футболиста, в Украине есть лишь два города с приемлемым уровнем жизни. Одним из них он назвал Одессу.

"Одесса напоминает мне Ибицу, а вообще, Украина - испорченная страна. Есть только два города, где можно нормально жить", - заявил Риера.

Стоит отметить, что после одесского "Черноморца" Риера выступал за "Кайрат" (Казахстан) и польский "Шленск". Сейчас он играет на Кипре, за местный "Эносис".

Как сообщал OBOZREVATEL, датский легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал, что комфортно чувствует себя в Украине, а также поделился эмоциями от поездки в Чернобыль.

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