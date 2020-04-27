Испанский врач Рафаэль Рамос рассказал, как изменится футбол из-за коронавируса

Михаил Морозов Футбол 12:34, 27.04.2020

Президент испанской ассоциации футбольных докторов Рафаэль Рамос рассказал, что после возобновления матчей после паузы из-за коронавируса футбол уже не будет прежним.

"На первых порах игроки не смогут контактировать друг с другом, как раньше. Мы увидим другой футбол. Футболисты не будут держать соперников за футболки во время угловых", – цитирует слова Рамоса издание DailyMail.

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The Union Journal

Он также отметил, что игроки не смогут заразиться, если мяч отлетит от газона и попадет им в лицо.

"Не смогут, поскольку все материалы, которые используются во время футбольных матчей, включая поле и мячи, будут продезинфицированы до начала, в перерыве и после поединка", - добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков назвал плачевные последствия карантина для футбола.

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