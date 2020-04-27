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27 апреля • обновлено в 13:32
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Испанский врач Рафаэль Рамос рассказал, как изменится футбол из-за коронавируса

1.4т
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Президент испанской ассоциации футбольных докторов Рафаэль Рамос рассказал, что после возобновления матчей после паузы из-за коронавируса футбол уже не будет прежним.

"На первых порах игроки не смогут контактировать друг с другом, как раньше. Мы увидим другой футбол. Футболисты не будут держать соперников за футболки во время угловых", – цитирует слова Рамоса издание DailyMail.

Серхио Рамос держит Лионеля Месси

Серхио Рамос держит Лионеля Месси

The Union Journal

Он также отметил, что игроки не смогут заразиться, если мяч отлетит от газона и попадет им в лицо.

"Не смогут, поскольку все материалы, которые используются во время футбольных матчей, включая поле и мячи, будут продезинфицированы до начала, в перерыве и после поединка", - добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков назвал плачевные последствия карантина для футбола.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Чемпионат Испании
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